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Кадыров сообщил об определении новых мер для ускорения спецоперации в Донбассе

Кадыров заявил, что Шойгу определил новые меры для ускорения операции на Украине
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Фото: РИА Новости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу 3 июня заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения операции на Донбассе.

ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР. Онлайн спецоперации 3 июня
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Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

Кадыров пояснил: «Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе».

В его публикации в Telegram говорится также, что министр обороны поблагодарил чеченских бойцов «за весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».

«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации», — сакцентировал глава Чечни.

Он уверен, что дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

20 мая Кадыров отмечал, что «Россия никогда не позволит, чтобы кто-то выиграл у нее борьбу». Он также расссказал о сути украинской идеологии. «То бранят и оплевывают своих же единомышленников и тут же как ни в чем не бывало следуют их же примеру». Он уверен, что это прекрасный показательный повод задуматься о том, кто еще остается с оружием в руках на стороне Киева.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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