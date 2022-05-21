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Кадыров заявил об отсутствии духа и идеи у сдавшихся с «Азовстали» военных

Глава Чечни Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен с «Азовстали» нет духа и идеи
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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У сдавшихся в плен украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе нет духа и идеи. Об этом 20 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в обращении в Telegram-канале.

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«Я очень много думал, почему столько одиозных шайтанов сбежали от наших бойцов. Мы практически загнали их в «Азовсталь». Почему они столько там находились, если они сдадутся? Почему они не погибли? У них нет духа, нет идеи, поэтому они и сдались», — сказал Кадыров.

По его словам, «Россия никогда не позволит, чтобы кто-то выиграл у нее борьбу».

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Кроме того, Кадыров прокомментировал сдачу в плен командира националистической группировки «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского. Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие.

«Вот она — вся суть их идеологии. То бранят и оплевывают своих же единомышленников и тут же как ни в чем не бывало следуют их же примеру. Это прекрасный показательный повод задуматься тем, кто еще остается с оружием в руках на той стороне», — написал глава Чечни.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В докладе Минобороны сообщалось, что в плен сдалась группа украинских неонацистов в составе 531 человека, всего же с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевика.

Позже Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.

Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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