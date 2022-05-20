Минобороны показало выход последних боевиков с «Азовстали»

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа последних боевиков, о чем стало известно в пятницу, 20 мая. Видео их досмотра опубликовало Минобороны РФ.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он сообщил, что с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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