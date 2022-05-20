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Главу «Азова» Калину вывезли с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле

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Фото: REUTERS
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Завершилась операция по освобождению завода «Азовсталь» в Мариуполе от боевиков националистического формирования «Азов». Главаря группировки Святослава Паламара («Калину») вывезли в специальном бронеавтомобиле, заявил 20 мая официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Так называемый «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — заявил Конашенков.

Конашенков доложил о полном освобождении комбината «Азовсталь» ранее в этот день. 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории «Азовстали».

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Отмечается, что о полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя министр обороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее в этот же день корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что заместитель командира украинской группировки «Азов» «Калина» покинул территорию комбината. По ее информации, с территории комбината вышел и комбат «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис».

Также в пятницу корреспондент «Известий» сообщил, что, по предварительной информации, с предприятия вышел командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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