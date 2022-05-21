У сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» обнаружены нацистские татуировки

У боевиков с мариупольского завода «Азовсталь», сдавшихся в плен, были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.

На представленных кадрах у одного из пленных можно наблюдать изображение черепа на кисти руки, напоминающее символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» (СС была признана преступной организацией на Нюрнбергском процессе). На шее другого пленного можно заметить изображение, похожее на перевернутый крест — антихристианский символ. На руке третьего боевика можно заметить татуировку, похожую на Железный крест — военную награду вермахта.

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Ранее этим же днем российское министерство обороны сообщило полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Министерство также распространило кадры выхода с металлургического комбината пленных боевиков.

20 мая корреспондент «Известий» сообщил, что, по предварительной информации, с предприятия вышел командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая напомнил, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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