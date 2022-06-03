Военная спецоперация на Украине 3 июня. Онлайн-трансляция

Поляки устроили скандал
из-за подарков украинским беженцам.
«А что получат наши дети, позвольте спросить», — отметила женщина.
«А как же польские дети, у них ведь тоже праздник», — отметила другая гражданка.
Запечатлен перехват украинских ракет, сбитых над городом Енакиево. В небе видны следы рухнувших боевых снарядов.
Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм рассказал о специфике американских РСЗО HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву. Также эксперт оценил эффективность этого вооружения против систем ПВО России.
«HIMARS — это достаточно специфическая реактивная система залпового огня. Формально она занимает промежуточное положение между российскими «Ураганами» и «Смерчами». По своему калибру (227 мм) она крупнее «Урагана» (220 мм), но меньше «Смерча» (300 мм). При этом у американской РСЗО очень маленький боекомплект, всего шесть ракет, тогда как российские системы могут за один раз выпустить в противника в три раза больше», — пояснил он.
По ссылке — детальные характеристики HIMARS
.
Как бойцы ДНР призывают украинских боевиков сдаться. Аппаратуру, которая озвучивает агитационные лозунги, разместили в менее чем 200 м от украинских позиций в районе Авдеевки.
«До киевских боевиков доводится информация о том, как можно сохранить свою жизнь, сдаться в плен, сложить оружие и таким образом сохранить жизнь», — рассказал один из военнослужащих.
В Херсоне заявили
о приходе России в регион навсегда.
Под контролем России сейчас находится 20% украинской территории
, заявил Владимир Зеленский.
По его оценкам, протяженность линии фронта составляет более чем 1 тыс. км.