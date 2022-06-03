Военная спецоперация на Украине 3 июня. Онлайн-трансляция











Как бойцы ДНР призывают украинских боевиков сдаться. Аппаратуру, которая озвучивает агитационные лозунги, разместили в менее чем 200 м от украинских позиций в районе Авдеевки. «До киевских боевиков доводится информация о том, как можно сохранить свою жизнь, сдаться в плен, сложить оружие и таким образом сохранить жизнь», — рассказал один из военнослужащих.