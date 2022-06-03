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Военная спецоперация на Украине 3 июня. Онлайн-трансляция

Главные новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире — в обновляемом материале «Известий»
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В Донбассе идет спецоперация России по защите жителей республике. Игорь Конашенков на брифинге Минобороны констатирует успешное уничтожение техники и боевиков. Союзные силы отражают попытки прорыва ВСУ и идут в наступление. Запад продолжает вводить санкции против РФ, как результат фиксирует в своих государствах рекордную инфляцию. Эксклюзивы наших корреспондентов с места событий, самые важные новости часа — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:32
Сегодня, 17:16
Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам. «А что получат наши дети, позвольте спросить», — отметила женщина. «А как же польские дети, у них ведь тоже праздник», — отметила другая гражданка.
Сегодня, 17:14
Запечатлен перехват украинских ракет, сбитых над городом Енакиево. В небе видны следы рухнувших боевых снарядов.
Сегодня, 17:09
Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм рассказал о специфике американских РСЗО HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву. Также эксперт оценил эффективность этого вооружения против систем ПВО России. «HIMARS — это достаточно специфическая реактивная система залпового огня. Формально она занимает промежуточное положение между российскими «Ураганами» и «Смерчами». По своему калибру (227 мм) она крупнее «Урагана» (220 мм), но меньше «Смерча» (300 мм). При этом у американской РСЗО очень маленький боекомплект, всего шесть ракет, тогда как российские системы могут за один раз выпустить в противника в три раза больше», — пояснил он. По ссылке — детальные характеристики HIMARS.
Сегодня, 17:04
Как бойцы ДНР призывают украинских боевиков сдаться. Аппаратуру, которая озвучивает агитационные лозунги, разместили в менее чем 200 м от украинских позиций в районе Авдеевки. «До киевских боевиков доводится информация о том, как можно сохранить свою жизнь, сдаться в плен, сложить оружие и таким образом сохранить жизнь», — рассказал один из военнослужащих.
Сегодня, 17:00
В Херсоне заявили о приходе России в регион навсегда.
Сегодня, 16:58
Под контролем России сейчас находится 20% украинской территории, заявил Владимир Зеленский. По его оценкам, протяженность линии фронта составляет более чем 1 тыс. км.
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022