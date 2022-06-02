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Силы ДНР отразили попытки прорыва ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и Новомихайловки. Об этом 2 мая сообщил замглавы управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

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«Три попытки прорыва. За прошедшую неделю две в Авдеевке, одна в Новомихайловке», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о количестве предпринятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) попыток прорыва.

Ранее в четверг он сообщил о подавлении попытки контрнаступления ВСУ на юго-западе Донецка.

Также 2 июня стало известно, что силы ДНР совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое в Донецкой области. Они уничтожили боевую машину пехоты и до 15 человек личного состава. Кроме того, по информации НМ ДНР, огневым воздействием подавлены две огневые точки войск противника в районе населенного пункта Марьинка. Украинские военные отступили, понеся потери.

Накануне НМ ДНР рассказала, что силы республики окончательно отрезали авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух имевшихся путей снабжения. В тот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что город Авдеевка, из которого украинские боевики чаще всего вели обстрелы Донецка, был взят союзными войсками России и ДНР в полукольцо.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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