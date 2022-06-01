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Захват Новоселовки отрежет подразделения боевиков Украины от снабжения

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Фото: РЕН ТВ
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Город Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), из которого украинские боевики чаще всего вели обстрелы Донецка, был взят союзными войсками России и ДНР в полукольцо. Таким образом, российские и донецкие военные отрезали находящихся в поселении радикалов от снабжения, освободив важный для логистики в этом районе населенный пункт Новоселовка. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев вместе с союзными войсками вошел в город и смог оценить там обстановку.

Поселок был практически полностью разрушен в ходе боев. Украинские националисты крепко цеплялись за него, так как он был важен для снабжения их подразделений, но их буквально выдавили оттуда. В отместку за поражение они решили обстреливать его артиллерией и беспилотниками. На улицах поселка видна сгоревшая украинская техника, а также тела боевиков, которые украинцы не захотели хоронить и бросили.

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«Вышли на трассу, участок полностью дороги контролируем, то, что здесь были украинские военные, это вы сами всё увидите, потому что до сих пор... как они хвастаются, здесь и брошенные бойцы армии ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — так освобождение Новоселовки прокомментировал военнослужащий Народной милиции (НМ) ДНР «Спартак».

Новоселовка была важным логистическим пунктом для украинских формирований, и его потеря отрежет боевиков в Авдеевке от снабжения.

Ранее в тот же день Станислав Григорьев показал отбитую дорогу в Новоселовке, а также пообщался с местными жителями, которые до сих пор остаются в затронутом войной поселке.

Наступление на авдеевском направлении продолжается. 25 мая официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что для продвижения и нейтрализации групп украинских националистов союзные войска используют тактику малых котлов. Сделано это для того, чтобы максимально обезопасить гражданское население, подчеркнул Басурин.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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