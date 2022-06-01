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Силы ДНР отрезали от одного из путей снабжения авдеевский гарнизон ВСУ

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) окончательно отрезали авдеевский гарнизон украинских войск от одного из двух имевшихся путей снабжения. Об этом 1 июня сообщила Народная милиция ДНР.

«Поселок Новоселовка Вторая освобожден от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О том, что город Авдеевка, из которого украинские боевики чаще всего вели обстрелы Донецка, был взят союзными войсками России и ДНР в полукольцо, ранее в этот день сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

До этого, 25 мая, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Авдеевском направлении используется тактика малых котлов. Он отметил, что делается это в том числе для сохранения гражданского населения.

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Как пояснил Басурин, тактика малых котлов означает отрезание какой-то части украинских войск от снабжения и помощи, которую они могут оказывать друг другу. После этого начинается психологическая, информационная и военная работа.

Кроме того, он рассказал, что на севере ДНР идут самые активные боевые действия, там же происходит самое серьезное продвижение.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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