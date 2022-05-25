В ДНР заявили о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении используется тактика малых котлов. Об этом заявил в среду, 25 мая, официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Он отметил, что делается это в том числе для сохранения гражданского населения. По словам представителя ДНР, они заинтересованы в сохранении жизней украинских военных и гражданского населения.

«Нам с ними еще работать», — добавил он.

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Басурин рассказал, что «тактика малых котлов» означает отрезание какой-то части украинских войск от снабжения и помощи, которую они могут оказывать друг другу. После этого начинается психологическая, информационная и военная работа.

Кроме того, Басурин рассказал, что на севере ДНР идут самые активные боевые действия, там же происходит самое серьезное продвижение.

Накануне, 24 мая, Басурин заявлял, что силы ДНР не собираются заходить в Авдеевку. При этом отметил, что планируется перекрыть логистические пути украинских сил в этом городе и начать переговоры.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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