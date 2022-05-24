Басурин заявил, что силы ДНР не планируют входить в Авдеевку

Силы ДНР не собираются заходить в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути украинских сил в этом городе и начать переговоры. Об этом 24 мая заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Я опровергаю заявление о том, что наши вошли в Авдеевку. Это в основном делают украинские представители, пугая как население Украины, так и весь мир тем, что мы зашли в Авдеевку. Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой», — сказал он в эфире «Первого канала».

Басурин пояснил, что в Авдеевке находится одно из крупнейших химических производств в Европе — «Коксохим». Он отметил, что с данной территории украинские вооруженные силы стреляют по городу Ясиноватая и Донецку в надежде, что военнослужащие ДНР ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, а при этом будет страдать и предприятие.

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«Мы идем другим путем, у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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