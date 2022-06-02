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Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Жители города Острув-Велькопольски возмутились инициативой одной из компаний IT-индустрии сделать подарки украинским детям в честь Дня защиты детей. Об этом сообщил портал o2.

Кормовая база: Польша вынуждена содержать украинских беженцев за свой счет
Население страны выражает недовольство ситуацией

О решении компании подарить украинским детям сладости по случаю Дня защиты детей сообщила мэр города Беата Климек в социальных сетях. Этот пост вызвал бурное обсуждение.

«А что получат наши дети, позвольте спросить», — задалась вопросом одна из комментаторов.

«А как же польские дети, у них ведь тоже праздник», — написала другая женщина.

Из-за потока критики Климек была вынуждена написать еще один пост, в котором заявила, что раздачу подарков организовывала частная компания. Также она призвала проявить милосердие к тем, кто покинул свои дома, и к тем, кто хочет помочь бескорыстно.

По последним данным число украинских беженцев, прибывших в Польшу с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса, превысило 3 млн.

Около 1,7 млн беженцев с Украины решили остаться в Польше, по словам польского президента Анджея Дуды.

17 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз (ЕС) в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев с Украины. Так, Варшава уже приняла решение прекратить выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля.

Сами поляки не раз выражали недовольство поведением гостей. 14 мая в соцсетях появилось видео о том, как поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны.

Критикуют украинцев и в других странах Европы, отмечая наглое и беспардонное поведение некоторых беженцев. 3 марта в социальных сетях распространились видео жителей Молдавии с жалобами на беженцев с Украины. Одна из местных жительниц рассказала, что некоторым беженцам, размещенным в отеле, не понравилось, что был закрыт бассейн.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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