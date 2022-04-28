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Погранохрана Польши назвала число прибывших беженцев с Украины

Польша: в страну прибыли более 3 млн беженцев с Украины
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Число украинских беженцев, прибывших в Польшу с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса, превысило 3 млн. Об этом 28 апреля на своей странице в Twitter сообщила пограничная охрана республики.

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«С 24 февраля сотрудники пограничной охраны оформили на погранпереходах с Украины в Польшу 3 млн человек», — отметили в службе.

Только за 27 апреля в Польшу въехали 24,8 тыс. украинцев. Из Польши на Украину с 24 февраля вернулись 904 тыс. человек.

28 марта сообщалось, что около 1,7 млн беженцев с Украины решили остаться в Польше.

27 апреля сообщалось, что в Россию из Украины и Донецкой и Луганской народных республик прибыло более 1 млн беженцев. Более 182 тыс. из них дети. Со стороны Украины большая часть беженцев пересекла границу в Белгородской области и Крыму.

В начале апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство выделит федеральным землям €2 млрд на поддержку украинских беженцев. Средства направят на компенсацию расходов на их размещение.

По состоянию на 8 апреля в Германии были официально зарегистрированы около 316 тыс. беженцев с Украины, среди которых примерно 60 тыс. проживают в Берлине.

13 апреля стало известно, что правительство Чехии выделило €184 млн (4,6 млрд крон) на преодоление миграционного кризиса в стране, который возник из-за резкого увеличения числа беженцев с Украины. В страну с 24 февраля прибыли около 400 тыс. украинцев. При этом 4 марта правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа прибывающих украинцев.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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