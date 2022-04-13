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Власти Чехии выделили €184 млн на принятие беженцев с Украины

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Правительство Чехии выделило €184 млн (4,6 млрд крон) на преодоление миграционного кризиса в стране, который возник из-за резкого увеличения числа беженцев с Украины. Об этом пишет в среду, 13 апреля, портал Idnes.cz.

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«Точная количественная оценка невозможна из-за бурных и не совсем предсказуемых событий», — заявил Радек Шубрт, директор департамента политики безопасности МВД.

По его словам, 6 апреля правительство одобрило выделение средств из резерва государственного бюджета для выполнения задач, связанных с управлением волной беженцев. Деньги должны пойти на адаптацию и размещение беженцев.

Правительство на заседании в среду должно рассмотреть долговременную стратегию преодоления миграционного кризиса, вызванного событиями на Украине, добавляет издание.

По последним данным, которые приводит издание, в Чехию с 24 февраля прибыли около 350 тыс. украинских беженцев. При этом 4 марта правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа прибывающих украинцев.

28 марта сообщалось, что около 1,7 млн беженцев с Украины решили остаться в Польше.

15 марта стало известно, что прибывшие в Японию украинские беженцы получат годовую визу на пребывание в стране и возможность там работать.

12 марта власти Франции сообщили о въезде в страну более 10 тыс. украинцев. Между тем отмечалось, что государство может принять не более 25 тыс. человек.

Россия начала специальную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые были ратифицированы на следующий день.

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