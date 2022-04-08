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Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины

Шольц: ФРГ выделит €2 млрд на помощь украинским беженцам
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство выделит федеральным землям €2 млрд на поддержку украинских беженцев. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает издание DW.

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Отмечается, что деньги пойдут на компенсацию расходов на размещение беженцев с Украины, прибывших в Германию. Данное решение было принято по итогу встречи Шольца с руководителями 12 федеральных земель.

На данный момент в Германии официально зарегистрированы около 316 тыс. беженцев с Украины, среди которых примерно 60 тыс. проживают в Берлине.

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обосновал такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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