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В Херсоне заявили о приходе России в регион навсегда

Глава Херсонской ВГА Сальдо: в Херсонской области навсегда установлена власть России
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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В Херсонской области навсегда установлена власть РФ. Об этом в четверг, 2 июня, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо в интервью изданию «Украина.ру».

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«Херсонщина продолжает жить. И действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем всё для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес», — сказал он.

Сальдо добавил, что в ближайшее время в области появится первое отделение российского банка, который будет проводить регистрацию юридических, а затем и физических лиц. Уже открыты специальные административные центры, где люди могут подать заявку на вступление в российское гражданство и получение российского паспорта.

«Еще не было полной информации об открытии такого центра, но уже был 131 посетитель и только в первый день более 30 человек уже подали правильно оформленное заявление. Заметьте: только за один день», — рассказал он.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

31 мая стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Стремоусов 26 мая сообщал, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство. За день до этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

27 мая сообщалось, что Херсонская область начала процесс перехода на телефонный код +7. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что на территорию региона уж вошли российские сотовые операторы. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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