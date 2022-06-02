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Минфин США расширил санкционный список против России

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chuck Myers
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Американский минфин расширил санкции в отношении России. Об этом ведомство сообщило 2 июня. Под ограничения попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Государственный департамент США ввел санкции в отношении пяти российских олигархов и представителей элиты, включая Марию Захарову, пресс-секретаря МИД России; Алексея Мордашова, главу «Севергруппы» и одного из самых богатых миллиардеров России; а также членов семей и организаций, связанных с олигархами и элитой», — говорится в заявлении.

В санкционный список также вошли: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко; основатель и CEO компании Imperial Yachts Евгений Кочман; солистка Мариинского театра Елена Миртова; виолончелист, солист и дирижер Мариинского театра, предприниматель Сергей Ролдугин и др.

Ранее в четверг шестой пакет антироссийских санкций согласовали послы ЕС. В частности ограничения предполагают отключение Сбербанка от системы SWIFT и частичное эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем.

Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур. В последний момент из списка вычеркнули патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, из-за позиции Венгрии.

В Госдуме заявили, что Россия была готова к шестому пакету санкций Евросоюза, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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