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Зеленский заявил о контроле РФ над 20% территории Украины

Президент Зеленский заявил о контроле России над 20% территории Украины
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Под контролем России сейчас находится 20% украинской территории. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 июня, в своем Telegram-канале.

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Также он подчеркнул, что в руках украинской стороны якобы имеется потенциал для переломного момента.

Зеленский отметил, что протяженность линии фронта составляет более чем 1 тыс. км.

Кроме того, украинский лидер выразил благодарность властям Люксембурга за решение предоставить вооружение Киеву.

«Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии...» — подчеркнул Зеленский в своем обращении.

Днем ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уведомил о контроле более 70% территории Северодонецка силами Луганской Народной Республики (ЛНР) и России, а взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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