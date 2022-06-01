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В ЛНР заявили о контроле свыше 70% территории Северодонецка

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время. Об этом 1 июня заявил представитель народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

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«Как сообщает [глава подконтрольной Киеву луганской областной государственной администрации Сергей] Гайдай, под нашим контролем 70% города Северодонецка. Так вот, хочу отметить, что его цифры немножко не совпадают с действительностью. На данный момент эта цифра больше», — цитирует Марочко «Интерфакс».

По его словам, сейчас силы ЛНР и РФ в Северодонецке «проводят плановые мероприятия по зачистке данного населенного пункта». Представитель НМ ЛНР предположил, что «уже в ближайшее время будет официальное заявление о полном освобождении города Северодонецк».

Марочко также заявил, что в бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 300 мирных жителей.

«У нас есть некоторые разведданные, что там могут находиться до 300 человек мирного населения. По крайней мере это сообщил один из взятых в плен украинских военнослужащих», — сказал он.

Представитель НМ ЛНР отметил, что сейчас эта информация проверяется.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на подконтрольном вооруженным силам Украины химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами. Там, предположительно, находилась азотная кислота.

В то же время корреспондент «Известий» Богдан Степовой сообщил, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг лисичанско-северодонецкой агломерации, по его словам, должно скоро замкнуться.

Как 30 мая пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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