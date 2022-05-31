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В ЛНР назвали провокацией подрыв ВСУ цистерны с химикатами в Северодонецке

Народная милиция ЛНР: отступающие из Северодонецка силы ВСУ подорвали цистерну с химикатами
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали отступающие украинские националисты. Об этом заявила во вторник, 31 мая, пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой», — говорится в сообщении.

При этом отметили, что момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная.

Также в ведомстве напомнили, что в апреле текущего года украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном.

Как подчеркнули в ведомстве, боевиков не остановило даже то, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения.

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