Избыток цен

Согласно предварительным данным Евростата, инфляция в еврозоне в настоящее время находится на самом высоком уровне с момента начала ведения статистики в 1997 году — 8,1%. Предыдущее рекордное значение зафиксировано в апреле — 7,4% год к году.

Стремительно растущие цены сказываются на покупательной способности и заставляют госчиновников ускорять принятие решений, чтобы предотвратить дальнейшее увеличения стоимости жизни. Цены на энергоносители в еврозоне подскочили на 39,2%, ситуация вокруг Украины и сопутствующий глобальный энергетический кризис делают жизнь дороже для 343 млн человек в еврозоне.

Рост цен на энергоносители, вероятно, останется на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Это станет следствием решения Европейского союза ввести к концу года эмбарго на большую часть импорта российской нефти за счет запрета на морские поставки. Обещания Германии и Польши добровольно отказаться от поставок по трубопроводу могут довести суммарное сокращение закупок российской нефти до 90% прежнего объема.

После согласования частичного эмбарго Brent перешагнула отметку в $120 за баррель. Цены на нефть и природный газ ранее уже подскочили из-за опасений нарушения поставок из России, крупнейшего в мире экспортера нефти. Высокий глобальный спрос после фактического завершения пандемии COVID-19 и осторожный подход к увеличению добычи в рамках ОПЕК+ привели к ралли котировок нефти.

По данным Евростата, в мае цены на продукты питания выросли на 7,5% из-за небезосновательных опасений долгосрочного снижения поставок из Украины и России, стран — крупнейших экспортеров пшеницы и других сельскохозяйственных товаров. В ЕС цены на одежду, бытовую технику, автомобили, компьютеры и книги подскочили на 4,2%. Услуги в мае, по предварительным данным, подорожали на 3,5%.

Инфляция также является проблемой в других странах с развитой экономикой, таких как Великобритания и США, где она находится на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия.

Председатель европейского ЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе дала четкий сигнал, свидетельствующий о скором ужесточении денежно-кредитной политики. В своем блоге она написала, что «ставки скоро начнут расти» и что она рассчитывает «уйти от отрицательных процентных ставок в III квартале». Ужесточая денежно-кредитную политику, ЕЦБ вступит в гонку повышения процентов с другими крупными центральными банками, которые уже предприняли шаги по сдерживанию инфляции.

Однако есть признаки того, что инфляция достигнет пика во втором квартале и начнет замедляться постепенно в течение второго полугодия 2022. На это влияет эффект высокой базы, во втором полугодии прошлого года инфляция в еврозоне уже значительно ускорилась, а также действия монетарных властей по абсорбированию излишней ликвидности (в том числе сворачиванию программы количественного смягчения).

В этом отношении динамика инфляции схожа с российской. Пик годовой инфляции в России пока что не пройден: она вышла на плато, которое продлится до конца II квартала текущего года, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля.

Политика таргетирования инфляции позволила принять меры, в итоге способствовавшие снижению цен на целый ряд товаров в мае. С 1 по 20 число этого месяца рост цен был минимальным с 1999 года. Официальный прогноз ЦБ по инфляции на конец года (18-23%) вероятно будет пересмотрен по итогам заседания 10 июня.

На внеочередном заседании ЦБ 29 апреля ключевая ставка была уменьшена до 11% благодаря снижению рисков финансовой стабильности и инфляционных. Это также поддержит кредитование.

Экономика всего европейского региона входит в фазу стагфляции (экономического спада и повышения уровня безработицы, сопровождающегося инфляцией). И если в России снижение ВВП происходит ступенчато под влиянием санкционного фактора, то в европейских странах стагнация экономического роста будет развиваться инерционно, усугубляясь рекордным (по сравнению с другими странами) государственным и корпоративным внешним долгом.

Например, размер государственного долга Италии в феврале побил очередной рекорд, уже стабильно превышая 150% ВВП. И если в России была возможность замедлить экономический рост ради поддержания монетарной стабильности (период резкого повышения ключевой ставки), то существенное ужесточение монетарных условий в Европе невозможно из-за резкого обострения долговых, процентных рисков. Высокая инфляция частично решит проблему обслуживания долга в еврозоне. Но в условиях ограниченности рычагов борьбы с ней может стать хронической проблемой экономики.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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