Карта спецоперации на Украине 3 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 июня можно в материале «Известий».

Из информации Минобороны РФ на 3 июня следует, что за сутки в общей сложности были уничтожены более 360 националистов, 13 украинских танков и БМП, две установки «Град» и три беспилотника. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также добавил, что в Николаевской области удалось уничтожить пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

В штабе ДНР со своей стороны заявили о взятии под полный контроль 224 населенных пунктов, включая Яровую и Щурово. По данным властей республики, сейчас идут бои за Святогорск.

Кроме того, украинская сторона предприняла попытку прорыва в районе Новгородского. Силы Народной милиции ДНР отбили атаку, в результате были уничтожены до 20 человек личного состава.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».