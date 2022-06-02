Военный обозреватель оценил эффективность американских РСЗО HIMARS

Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм в четверг, 2 июня, рассказал о специфике американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, а также оценил эффективность этих РСЗО против систем противовоздушной обороны России.

«HIMARS — это достаточно специфическая реактивная система залпового огня. Формально она занимает промежуточное положение между российскими «Ураганами» и «Смерчами». По своему калибру (227 мм) она крупнее «Урагана» (220 мм), но меньше «Смерча» (300 мм). При этом у американской РСЗО очень маленький боекомплект, всего шесть ракет, тогда как российские системы могут за один раз выпустить в противника в три раза больше», — пояснил он.

Часто утверждается, что дальность стрельбы HIMARS составляет 300 км, но это достигается за счет использование оперативно-тактической ракеты ATACMS, указал эксперт, добавив, что с ней HIMARS превращается в некий аналог российского ОТРК «Искандер».

Также, по словам Рамма, в арсенале американской РСЗО есть еще несколько типов управляемых ракет с коррекцией по спутниковым системам навигации — их дальность стрельбы составляет от 20 до 70 км.

«Но в случае с Украиной в арсенале HIMARS будут поставлены только обычные неуправляемые боеприпасы, а также несколько типов управляемых ракет. В случае с последними возникает вопрос, как будет осуществляться целеуказание. При господстве российской ПВО и артиллерии на поле боя украинские силы смогут применять управляемые ракеты только против стационарных целей. И не факт, что ракеты HIMARS смогут прорвать российское ПВО», — подчеркнул военный обозреватель.

Средства противовоздушной обороны эффективно сбивают гораздо более сложные цели — ракеты «Точка», «Смерч» и «Ураган», отметил он. В случае если украинские силы будут применять обычные неуправляемые боеприпасы, то HIMARS серьезно проигрывает российским реактивным системам залпового огня и даже более легкому «Граду», заключил Рамм.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также 1 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако позднее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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