Лавров заявил о достижении поставленных в ходе спецоперации в Донбассе задач

Задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по защите жителей Донбасса, достигаются. Об этом 8 июня заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Говорили из международных тем прежде всего, конечно, по Украине. Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», — сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее, 3 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации России удалось достичь определенных задач. В частности, принимаются меры и достигнуты результаты в плане защиты мирного населения Донбасса.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения спецоперации в Донбассе. Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

До этого, 19 апреля, Шойгу отметил, что Вооруженные силы России последовательно осуществляют план по освобождению ДНР и ЛНР. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе которой будут использоваться традиционные вооружения. Также он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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