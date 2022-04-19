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Шойгу заявил о последовательном выполнении плана по освобождению ДНР и ЛНР

Министр обороны Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
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Вооруженные силы России последовательно осуществляют план по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом во вторник, 19 апреля, сказал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

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«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», — подчеркнул Шойгу.

Также он заявил, что Вооруженными силами Российской Федерации будут внедрены новые способы ведения боевых действий с целью адаптации к современным военным условиям.

Он добавил, что российские военные проявляют мужество и героизм во время исполнения военных задач.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе которой будут использоваться традиционные вооружения. Также он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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