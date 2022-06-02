Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Общество
В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов
Армия
Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Мир
ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата
Мир
Лондон заявил о планах направить на Украину ракетные системы M270
Экономика
Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи
Мир
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Мир
МИД Венгрии заявил о прагматичном подходе страны к газу и нефти из РФ
Мир
Хакеры заявили о предотвращении нападения Киева на Донбасс благодаря спецоперации РФ
Армия
Российские системы «Фаворит» уничтожили украинские беспилотники «Байрактар»
Мир
Армия Китая готовится к худшему сценарию из-за позиции США по Тайваню
Сюжет:

Пасечник рассказал о ходе освобождения населенных пунктов ЛНР

Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты республики, кроме Северодонецка и Лисичанска
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Об этом в четверг, 2 июня, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Выходили на берег: союзная группировка овладела рубежом вдоль Северского Донца
В ЛНР продолжается штурм ключевой городской агломерации, а в Вооруженных силах России появилась еще одна гвардейская бригада

«На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта — это Северодонецк и Лисичанск. <...> В общем-то, все (населенные пункты на территории ЛНР. — Ред.) под контролем наших войск», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

Днем ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и ВС РФ контролируют уже свыше 70% территории Северодонецка. Он отметил, что взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

31 мая корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке российских войск продолжают наступление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. По его словам, кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро сомкнуться.

Тогда же помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами. 29 мая стало известно, что подразделения Народной милиции ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022