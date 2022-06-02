Пасечник рассказал о ходе освобождения населенных пунктов ЛНР

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Об этом в четверг, 2 июня, заявил глава республики Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта — это Северодонецк и Лисичанск. <...> В общем-то, все (населенные пункты на территории ЛНР. — Ред.) под контролем наших войск», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

Днем ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и ВС РФ контролируют уже свыше 70% территории Северодонецка. Он отметил, что взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

31 мая корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке российских войск продолжают наступление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. По его словам, кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро сомкнуться.

Тогда же помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами. 29 мая стало известно, что подразделения Народной милиции ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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