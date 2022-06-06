В Госдуме оценили перспективы возобновления переговоров РФ и Украины

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в понедельник, 6 июня, в беседе с «Известиями» оценил перспективы возобновления переговоров между Россией и Украиной в текущей ситуации.

«Если оценивать текущую ситуацию, не вижу перспективы возобновления переговоров в ближайшее время и не считаю, что договороспособность у [президента Украины Владимира] Зеленского проявится в обозримой перспективе», — отметил политик.

Ранее в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

Накануне обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на Зеленского и правительство Украины, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России. По его мнению, Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в столице Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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