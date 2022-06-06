Лавров заявил об отказе Украины вести переговоры

Украина не хочет вести дальнейшие переговоры, и полностью отказалась от этого процесса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня.

По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

«Переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. Мы были готовы по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги. До сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне почти вот уже полтора месяца», — указал Лавров на пресс-конференции.

Министр также добавил, что украинская сторона требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, равно как и ежедневно высказывает другие «фантазии, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу».

Накануне обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство Украины, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России. По его мнению, Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

24 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер также призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине и завил, что необходимо уговорить Киев вернуться к переговорам. По его словам, Запад ждут фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в столице Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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