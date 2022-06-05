Зеленскому посоветовали передать часть территорий под контроль России

США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство Украины, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России. Об этом написал обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард.

По его мнению, Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Кроме того, автор также подчеркивает, что в долгосрочной перспективе Соединенным Штатам следует поощрять нормальные экономические отношения с Россией и не продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она более тесно сотрудничала с Китаем. И добавил, что по той же причине необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение, ведь это может угрожать безопасности российских территорий, добавил журналист.

Фрэнк Говард напоминает слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и соглашается с ним. Киссинджер 24 мая призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине и завил, что необходимо уговорить Киев вернуться к переговорам. По словам экс-госсекретаря, Запад ждут фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее. В противном случае это принесет катастрофические последствия Европе.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

31 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной ради подписания мирного соглашения. При этом она подчеркнула, что подобной обратной реакции со стороны Киева сейчас не наблюдается.

Матвиенко напомнила, что Россия приложила множество усилий для решения внутриукраинского конфликта, разгоревшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году. Однако Киев стал ориентироваться на вступление в НАТО, что несло опасность для РФ. При этом страны Запада попытались сделать из страны анти-Россию. Москва была вынуждена предпринимать меры и реагировать на нежелание Киева прекращать братоубийственную войну против жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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