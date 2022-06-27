Зеленский назвал затягивание конфликта не отвечающим интересам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам «Большой семерки» (G7) дал понять, что затягивание боевых действий не отвечает интересам его страны, и попросил учесть это при планировании военной помощи. Об этом 27 июня сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он считает, что затяжной конфликт не в интересах украинского народа по очевидным причинам», — сказал Салливан журналистам по итогам встречи.

Советник президента США добавил, что Зеленский призвал спонсоров Украины «максимально использовать следующие несколько месяцев».

Ранее, 14 июня, Зеленский сказал, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут». Также он отметил, что время в нынешних условиях играет на Россию, а не на Украину.

До этого, 9 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели. Он отметил, что выполнение этих задач будет означать окончание военной операции.

2 мая помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает все для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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