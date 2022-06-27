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Reuters узнало о желании Зеленского разрешить ситуацию на Украине до зимы

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Reuters узнало о желании президента Украины Владимира Зеленского разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Об этом агентству сообщили несколько европейских дипломатов.

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Отмечается, что этим желаем Зеленский поделился в ходе общения с лидерами стран G7 в режиме видеоконференции, сообщает Reuters.

9 мая депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов рассказал, что надеется на завершение спецоперации России по защите Донбасса к концу года. Он подчеркнул, что это связано с тем, что всё еще у власти киевский режим во главе с Зеленским, а поэтому продолжается то, что «они творят там со своей страной и со своим народом».

Однако Делимханов уверен, что этому придет конец и предпосылки для этого уже есть.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, ЛДНР.

При этом украинская сторона, несмотря на заявление Зеленского завершить конфликт, стала инициатором разрыва переговорного процесса.

Так, 6 июня первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что не видит перспективы возобновления переговоров в ближайшее время. В тот же день Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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