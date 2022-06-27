НАТО увеличит число сил реагирования до 100 тысяч на восточном фланге

НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы укрепим наши передовые оборонные рубежи и усилим боевые группы на восточных рубежах до необходимого уровня. Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 100 тыс. человек», — заявил он в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде.

Он рассказал, что на восточном фланге альянс планирует создать склады вооружений.

В воскресенье испанская газета El País сообщала со ссылкой на источники, что на предстоящем саммите в Мадриде НАТО может принять решение о крупнейшем военном развертывании вооруженных сил. Издание отмечало, что некоторые из стран — участниц альянса подумывают о размещении дивизий, которые будут находиться под командованием генералов и насчитывать до 15 тыс. военнослужащих.

Кроме того, 18 июня генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Мадриде Россия будет названа «угрозой миру и безопасности». В новой концепции будет упомянут Китай в том ключе, что усиление этой страны представляет вызов безопасности альянса.

15 июня сообщалось, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет 28–30 июня.

До этого, 30 апреля, в министерстве обороны Белоруссии заявляли, что НАТО рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».

9 апреля Столтенберг сообщал, что НАТО собирается увеличить свое присутствие на восточном фланге. Он указал, что альянс претерпевает время «фундаментальной трансформации», вызванной российской спецоперацией по защите мирного населения Донбасса.