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Премьер Эстонии призвала усилить присутствие НАТО на восточном фланге

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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НАТО необходимо усилить присутствие на своем восточном фланге в связи с событиями на Украине. Об этом 8 июня заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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«События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона также является лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать идею нападения на союзников по НАТО невозможной», — сказала она в ходе видеоконференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, а также премьер-министрами Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните.

Премьер Эстонии отметила, что страны Балтии отправятся на саммит альянса в Мадриде, который пройдет 28-30 июня, с единой позицией. Она, по словам Каллас, заключается в том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, в море и в воздухе.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что в Эстонии и Латвии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран-партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью учений является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

30 апреля в министерстве обороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».

В марте вице-премьер, министр обороны Латвии Пабрикс Артис в интервью «Известиям» объяснил усиление группировки НАТО в стране недоверием к России.

Еще в конце февраля на фоне начатой Москвой спецоперации по защите населения Донбасса руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу 7 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении в стране американских военных.

Латвия, Литва и Эстония присоединились к НАТО в 2004 году, но на их территории нет постоянных военных баз альянса. В 2017-м в трех странах были созданы многонациональные боевые группы блока численностью около 1 тыс. военнослужащих.

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