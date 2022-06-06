ВВС НАТО начали учения Ramstein Alloy в странах Балтии

Военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил (ВВС) НАТО и стран-партнеров альянса начались в Латвии и Эстонии. Об этом 6 июня сообщила на своем сайте пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.

По данным ведомства, основной целью учений является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

«На учениях, которые проводятся три раза в год, отрабатываются процедуры связи и управления, а также различные процедуры обеспечения воздушной безопасности», — уточняется в сообщении.

В ходе учений будут изучаться действия на случай потери связи, обнаружения тихоходного самолета, а также будут отработаны поисково-спасательные работы.

В учениях примут участие финские, немецкие, шведские, чешские, британские, французские, испанские и турецкие летчики.

«Активные полеты в воздушном пространстве Эстонии будут выполняться с 6 по 9 июня с 09:00 до 18:00», — предупредили эстонские военные.

Ramstein Alloy начали проводить в 2008 году. Участвующие в них самолеты союзников базируются как на авиабазе Эмари в Эстонии, так и на авиабазе Шяуляй в Литве.

В начале июня американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию, чтобы принять участие в учениях НАТО по «сдерживанию» России. В учениях в Балтийском море примут участие войска НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Ежегодные учения НАТО под названием Baltic Operations 22 будут проходить с 5 по 17 июня.