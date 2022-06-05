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Американский авианосец прибыл в Стокгольм для учений НАТО по «сдерживанию России»

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию, чтобы принять участие в учениях НАТО по «сдерживанию» России. Об этом 4 июня пишет The New York Times.

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В материале издания говорится, что на борту судна находятся 2,4 тыс. человек экипажа, а также могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов. Сообщается, что в учениях в Балтийском море примут участие войска НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Автор статьи пишет, что появление в Швеции авианосца Kearsarge является обещанием того, что членство в НАТО принесет Швеции «защиту, если президент России Владимир Путин обратит свой гнев на скандинавских соседей». Однако издание уточняет, что корабль — это также предупреждение для Швеции и Финляндии «об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта».

По сценарию учений военные должны будут «штурмовать» захваченные условным противником земли и отработать задачи по морскому десантированию. Ожидается, что военнослужащие 16 стран будут «захватывать» плацдарм на Стокгольмском архипелаге.

Ежегодные учения НАТО под названием Baltic Operations 22 будут проходить с 5 по 17 июня.

29 мая ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации из-за приглашения турецких военных на крупные учения в Швеции. По его словам, Швецию не случайно выбрали местом проведения маневров благодаря их с Финляндией желанию присоединиться к НАТО. При этом Турция — единственный член блока, наложивший вето на их членство альянсе.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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