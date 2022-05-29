Эксперт заявил о неловкой ситуации для НАТО из-за учений в Швеции

Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации из-за приглашения турецких военных на крупные учения в Швеции. Об этом ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил в статье для 19Fortyfive.

«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — отметил обозреватель.

По его словам, Швецию не случайно выбрали место проведения маневров, так как она вместе с Финляндией хочет присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом Турция — единственный член блока, который наложил вето на членство Швеции и Финляндии в трансатлантическом военном союзе.

С 5 по 17 июня на территории Швеции пройдут крупные военные учения НАТО под названием Baltic Operations 22. В мероприятии примут участие военнослужащие из 14 стран — членов Североатлантического альянса и двух государств — партнеров Финляндии и Швеции.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

За день до этого шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Кроме того, как отметила Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.

Ее заявление стало ответом на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока.

23 мая Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

На следующий день депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.