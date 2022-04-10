Генсек НАТО Столтенберг: альянс планирует постоянное масштабное развертывание сил около РФ

НАТО собирается увеличить свое присутствие на востоке альянса. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Отмечается, что НАТО претерпевает время «фундаментальной трансформации», вызванной российской спецоперацией по защите Донбасса. Столтенберг заявил, что примерно 40 тыс. солдат, что в 10 раз больше, чем это было пару месяцев назад, уже находятся на позициях. И в дальнейшем их количество будет только расти.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командиров предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — подчеркнул Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Telegraph.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном характере НАТО. По его мнению, любое расширение деятельности альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации России.

26 февраля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Сенатор отметил, что альянс не отвечает на реальные вызовы, с которыми сталкивается западный мир, например с терроризмом или пандемией коронавируса, однако борется с выдуманными и гипотетическими угрозами.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия в этот день, 24 февраля, начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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