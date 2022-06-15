Столтенберг анонсировал новые схемы обороны альянса на восточном направлении

Во время заседания в Брюсселе 15–16 июня главы минобороны стран-членов НАТО обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Об этом в среду, 15 июня, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса», — заявил генсек на конференции.

Он также добавил, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке, расширение возможностей и повышение боеготовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине.

6 июня сообщалось, что в Эстонии и Латвии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью мероприятий является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

30 апреля в министерстве обороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».