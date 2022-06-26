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НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны

El País: НАТО обсуждает крупнейшее со времен холодной войны военное развертывание
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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Jaroslav Ozana
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На предстоящем саммите в Мадриде альянс может принять решение о крупнейшем военном развертывании вооруженных сил. Об этом пишет в воскресенье, 26 июня, испанская газета El País со ссылкой на источники.

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По данным газеты, некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам.

При этом на данный момент в состав групп входят от 1000 до 1600 военнослужащих. Как отмечает газета, преобразование в бригады может увеличить это число «как минимум вдвое».

Также источники уточнили, что некоторые из стран — участниц НАТО подумывают о размещении дивизий, которые будут находиться под командованием генералов и насчитывать до 15 тыс. военнослужащих.

9 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО собирается увеличить свое присутствие на восточном фланге. Отмечалось, что НАТО претерпевает время «фундаментальной трансформации», вызванной российской спецоперацией по защите Донбасса.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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