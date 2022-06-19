НАТО признает Россию угрозой своей безопасности на предстоящем саммите

Россия для НАТО больше не партнер, а «угроза миру и безопасности». Об этом будет объявлено на ближайшем саммите альянса в Мадриде, заявил 18 июня в интервью изданию Bild генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — сказал он, отвечая на вопрос о концепции новой стратегии НАТО.

По словам генсека, в новой стратегической концепции также будет упомянут Китай, усиление которого представляет вызов безопасности, интересам и ценностям альянса.

Столтенберг добавил, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине, но не будет посылать в страну своих солдат. При этом он подчеркнул, что в НАТО укрепили собственную оборону, направив 40 тыс. военнослужащих под командование блока. Это, по его словам, должно послужить четким сигналом Москве.

Ранее, 15 июня, Столтенберг заявил, что главы минобороны стран — членов НАТО обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

Кроме того, как заявил 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, Восточная Европа воспринимается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий. Он пояснил, что об этом свидетельствуют проведенные в мае военные учения «Защитник Европы – 2022», в которых приняли участие около 18 тыс. человек. С мнением Патрушева солидарны и в министерстве обороны Белоруссии.