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Патрушев назвал Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий НАТО

Патрушев заявил, что Восточная Европа воспринимается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Gabriel Rivera
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Восточная Европа воспринимается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване 17 июня.

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Он пояснил, что об этом свидетельствуют проведенные в мае военные учения «Защитник Европы — 2022», в которых приняли участие около 18 тыс. человек.

6 июня в Латвии и Эстонии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил (ВВС) НАТО и стран-партнеров альянса. Известно, что в ходе учений будут изучаться действия на случай потери связи, обнаружения тихоходного самолета, а также будут отработаны поисково-спасательные работы. В них примут участие финские, немецкие, шведские, чешские, британские, французские, испанские и турецкие летчики.

17 мая сообщалось, что внутри Североатлантического альянса появились разногласия касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе. Как отмечает газета The Washington Post, расположение больших сил НАТО в Восточной Европе на постоянной основе будет «очень дорогим и неудобным». Кроме того, немаловажны опасения членов НАТО касательно потерь для альянса, которые могут вызвать данные меры, на других направлениях, включая борьбу с терроризмом и нелегальную миграцию.

С мнением Патрушева солидарны и в министерстве обороны Белоруссии. 30 апреля там также отмечали, что НАТО рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий.

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