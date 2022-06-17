Патрушев назвал Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий НАТО

Восточная Европа воспринимается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване 17 июня.

Он пояснил, что об этом свидетельствуют проведенные в мае военные учения «Защитник Европы — 2022», в которых приняли участие около 18 тыс. человек.

6 июня в Латвии и Эстонии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил (ВВС) НАТО и стран-партнеров альянса. Известно, что в ходе учений будут изучаться действия на случай потери связи, обнаружения тихоходного самолета, а также будут отработаны поисково-спасательные работы. В них примут участие финские, немецкие, шведские, чешские, британские, французские, испанские и турецкие летчики.

17 мая сообщалось, что внутри Североатлантического альянса появились разногласия касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе. Как отмечает газета The Washington Post, расположение больших сил НАТО в Восточной Европе на постоянной основе будет «очень дорогим и неудобным». Кроме того, немаловажны опасения членов НАТО касательно потерь для альянса, которые могут вызвать данные меры, на других направлениях, включая борьбу с терроризмом и нелегальную миграцию.

С мнением Патрушева солидарны и в министерстве обороны Белоруссии. 30 апреля там также отмечали, что НАТО рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий.