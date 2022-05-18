WP сообщила о разногласиях внутри НАТО по Восточной Европе

Внутри Североатлантического альянса (НАТО) появились разногласия касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе. Об этом 17 мая сообщила газета The Washington Post (WP).

Страны Балтии и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие НАТО в регионе для защиты от России, в то время как Франция и Италия выражают сомнения по поводу того, что Россия является угрозой странам НАТО.

WP замечает, что расположение больших сил НАТО в Восточной Европе на постоянной основе будет «очень дорогим и неудобным». Кроме того, немаловажны опасения членов НАТО касательно потерь для альянса, которые могут вызвать данные меры, на других направлениях, включая борьбу с терроризмом и нелегальную миграцию.

При этом, призыв стран Восточной Европы, входящих в блок, отказаться от Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО от 1997 года в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса не находит отклика у других членов альянса, как как это соглашение рассматривается в качестве полезного инструмента для координации между НАТО и Россией.

Решение по этому вопросу будет принято на саммите лидеров стран альянса в Мадриде, который пройдет в июне. Помимо этого, ожидается, что на том же саммите страны блока примут решение по вступлению в альянс Финляндии и Швеции.

7 апреля газета The New York Times сообщила о разногласиях между членами НАТО в вопросе дальнейшего выстраивания взаимоотношений с Россией. Польша и страны Балтии выступали за полный разрыв отношений с Россией, в то время как Франция, Германия и Турция выступили за сохранение диалога с Москвой.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Также тем же днем глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. Ранее в этот день правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.