Украина ввела визовый режим для граждан России. Что это значит?

В пятницу, 17 июня, Украина объявила о введении визового режима для граждан России. В подробностях разбирались «Известия».

Визовый режим для россиян — что известно

Визовый режим въезда для граждан России был введен решением кабинета министров Украины после одобрения президентом Владимиром Зеленским. Так он отреагировал на петицию украинцев, призвавших к подобным мерам.

Условия и порядок получения визы не назывались — их поручено разработать правительству республики. Украинские власти уточнили лишь дату запуска нововведения — с 1 июля 2022 года.

Как россияне ездили на Украину раньше

Юридически сейчас визовый режим между Украиной и Россией отсутствует. Согласно законам республики, россияне могли находиться на территории Украины 90 дней в течение полугода. Количество пересечений границы при этом не имело значения.

На деле же свободного въезда на Украину у россиян не было с 1 марта 2015 года. С тех пор посещение осуществляется только на основании загранпаспорта. У россиян с паспортом старого образца (со сроком действия пять лет) требовали сдавать отпечатки пальцев во время пересечения границы.

Для поездки на Украину граждане Российской Федерации должны были также собрать обязательный пакет документов:

билеты в оба конца;

нотариально заверенное приглашение в оригинале, если цель поездки — визит к родственникам; гарантийное письмо от принимающей стороны с указанием персональных данных: паспорта, адреса, телефона, и обязательством разместить у себя гражданина РФ;

туристическая путевка или ваучер на проживание в отеле со 100-процентной оплатой;

подтверждение платежеспособности россиянина: выписка с банковской карты, наличные средства.

До отправления россиянин должен был заполнять анкету на сайте МИД Украины, в которой в том числе указывал описанную выше информацию. Отказ мог поступить уже на этом этапе.

В 2021 году украинские пограничники запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Таких пассажиров впускали только по личному решению начальника управления в экстренных случаях. Под ними подразумевалась смерть или тяжелая болезнь близких родственников на Украине.

Аналогичные ограничения коснулись мужчин от 16 до 60 лет и женщин от 20 до 35 лет с украинским гражданством, которые зарегистрированы на территории Крыма и Севастополя.

Незадолго до начала спецоперации, 12 февраля 2022 года, украинские СМИ сообщили о негласном полном запрете на посещение россиянами Украины. Таким образом, на деле для россиян мало что изменится, поскольку фактически сегодня посещение Украины не представляется возможным.

Как отреагируют российские власти на введение визового режима

Как российские власти отреагируют на введение Украиной визового режима, в комментарии «Известиям» рассказал сенатор Сергей Цеков.

«Я думаю, что никаких ответных мер мы принимать не будем. Мы не хотим создавать проблем для граждан Украины, а введение виз — это проблемы для них. Я считаю украинцев братским народом, несмотря на то что сейчас происходит. Но это результат действий предыдущих руководителей Украины и нынешнего — Зеленского».

По словам политика, это решение обсуждалось многие годы и было в ряду многих других недружественных решений Украины по отношению к России.

«Украина изначально выбрала, на мой взгляд, неправильный путь развития. Этот путь заключался в том, чтобы отказаться от всего русского, российского на территории Украины и иметь не очень дружественные отношения с РФ. Они планомерно уничтожали русский язык, культуру, нашу общую отечественную историю».

Цеков предположил, что украинские власти «исчерпали запас всего, что можно было бы сделать по отношению к России, так что решили ввести визовый режим».

«На самом деле они прежде всего наказывают граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в Россию и получили в РФ гражданство. Они практически не создают никаких проблем для граждан России, которые не имеют никаких связей, никаких корней на Украине, а для тех, кто связан с Украиной, создают».

Сергей Цеков отметил, что России не следует вводить зеркальные меры, несмотря на то что сейчас происходит на Украине: «Это борьба не с украинским народом, а с нацизмом, милитаризмом и с теми, у кого героями стали фашисты времен ВОВ».

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