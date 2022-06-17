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Украина ввела визовый режим для граждан РФ с 1 июля
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Украина ввела визовый режим для граждан РФ с 1 июля

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима для граждан РФ с 1 июля. Об этом сообщил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

Украина вводит визовый режим для граждан РФ. Спецоперация 17 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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В своем Telegram-канале он пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

Как ранее в этот день заявил президент Украины Владимир Зеленский, предложение проработать вопрос пересмотра режима въезда граждан РФ поступило в кабмин от него. По словам главы государства, данное решение принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

2 мая стало известно, что петиция на сайте офиса президента Украины за введение визового режима с Россией набрала необходимое для рассмотрения этой инициативы Зеленским число голосов — свыше 25 тыс..

6 июня президент Украины назвал эту идею неплохой. Он отдал распоряжение премьер-министру страны Денису Шмыгалю доработать данный вопрос.

В то же время 22 мая представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила о намерении Зеленского внести в раду законопроект, который позволит получить особый правовой статус гражданам Польши, находящимся на территории его страны.

Как тогда заявил «Известиям» директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, как граждане Евросоюза поляки имеют право находиться на Украине без визы, поэтому непонятно, насколько фундаментально это поменяет ситуацию.

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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