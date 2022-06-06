Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил идею введения визового режима для граждан России. Глава государства 6 июня отдал распоряжение доработать данный вопрос премьер-министру страны Денису Шмыгалю после поступившей в его адрес петиции с таким предложением.

«Я считаю, что это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», — цитирует Зеленского «РБК Украина».

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада Украины рассматривала еще в 2017 году. Тогда же в Госдуме РФ заявляли, что если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

В то же время 22 мая представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила о намерении Зеленского внести в раду законопроект, который позволит получить особый правовой статус гражданам Польши, находящимся на территории его страны. Как заявил тогда же «Известиям» экономист, политолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, как граждане ЕС поляки имеют право находиться на Украине без визы, поэтому непонятно, насколько фундаментально это поменяет ситуацию.

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».