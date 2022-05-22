Экономист оценил намерение Зеленского дать особый статус полякам

Экономист, политолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев прокомментировал «Известиям» намерение украинского президента Владимира Зеленского предоставить особый статус гражданам Польши, которые пребывают на украинской земле.

«В первую очередь жест направлен на задабривание Польши, дать им возможность успешно и массово вести бизнес на Украине, если они захотят в будущем это сделать. Возможно, польские граждане с украинскими корнями захотят иметь такой статус», — пояснил Иноземцев в воскресенье, 22 мая.

Он уверен, что массового передвижения не будет. У поляков есть карта поляка, они распространяют ее в Белоруссии и на Украине для людей, у которых есть польские корни.

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«Для того чтобы такие документы имели успех, нужно, конечно, чтобы их раздавала страна с успешным развитием, тогда люди будут готовы переселяться, работать, развивать экономику и так далее», — подчеркнул российский экономист.

Эксперт напомнил, что Польша является одним из самых активных сторонников Украины, всячески поддерживает ее.

«Как граждане ЕС поляки имеют право находиться на Украине без визы, поэтому непонятно, насколько фундаментально это поменяет ситуацию», — усомнился Иноземцев.

Кроме того, он добавил, что «эффект от него (жеста со стороны Украины. — Ред.) будет достаточно небольшой».

Ранее в этот день представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила о намерении Зеленского внести в раду законопроект, который позволит полякам, находящимся на территории Украины, получить особый правовой статус.

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В тот же день бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

6 мая зампред Совбеза России Дмитрий Медведев расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.