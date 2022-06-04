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МО РФ обнародовало данные о потерях боевиков Украины в ходе боев за Северодонецк

МО России: ряд подразделений боевиков Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Подразделения ВСУ, понеся критические в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», — заявил на брифинге Мизинцев.

Ранее в этот день Мизинцев сообщил, что Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке на предприятии «Азот» создаст зону химического заражения и задержит наступление Вооруженных сил РФ.

2 июня глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

1 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и ВС РФ контролируют уже свыше 70% территории Северодонецка. Он отметил, что взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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