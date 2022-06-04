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МО РФ назвало цель подрыва цистерны с азотом в Северодонецке боевиками Украины

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба посла ЛНР в РФ
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Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке на предприятии «Азот» создаст зону химического заражения и задержит наступление Вооруженных сил РФ. Такое заявление в субботу, 4 июня, сделали в Минобороны России.

1 июня отступающие подразделения украинских войск взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой. После подрыва поднялось (на высоту около 1 км) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

В этот же день военный эксперт Дмитрий Болтенков предположил в беседе с «Известиями», что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск. Он, по словам эксперта, стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы.

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