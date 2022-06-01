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Эксперт объяснил цель диверсии с химикатами в Северодонецке

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба посла ЛНР в РФ
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Вечером 31 мая над городом Северодонецк, бои за который продолжаются, поднялся огромный столб дыма рыжего цвета. Представители Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили о подрыве украинскими силами цистерны с азотной кислотой в промзоне города. Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям» в среду, 1 июня, что скрывали украинские военные формировании (УВФ) за едким дымом химикатов.

«Подрыв говорит о том, что украинские силы не намерены держать оборону и в промышленной зоне города. Находиться рядом с местом такой аварии не полезно никому. Вполне возможно, что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск. Он стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы. Конечно, здоровье оставшихся в городе как они считают «предателей» из местного населения и, тем более, войск Народной милиции их не интересовало», — пояснил он.

Всего за несколько дней после начала штурма украинские войска лишились основной части жилой зоны города и районов многоэтажек. С большей части территории они ушли, не принимая бой. Ранее появлялись многочисленные сообщения о низком моральном уровне отрядов территориальной обороны и резервистов, которых направили на оборону населенного пункта. Они лишились бронетехники и испытывали сложности с подвозом боеприпасов из-за оперативного окружения Северодонецка и перекрытых под Бахмутом линий снабжения, пояснил эксперт.

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск, предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная», — заявили вечером 31 мая в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Укрывая завесой: зачем ВСУ подорвали цистерну на комбинате «Азот»

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