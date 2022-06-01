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ВСУ при отступлении взорвали в Северодонецке цистерну с азотной кислотой

Минобороны: ВСУ при отступлении взорвали в Северодонецке цистерну с азотной кислотой
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Отступающие подразделения украинских войск взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой, чтобы остановить наступающие подразделения сил ВС РФ и ДНР. Об этом 1 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«После подрыва поднялось (на высоту около 1 км) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное. Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность», — указал он.

Представитель Минобороны указал, что террор и геноцид против собственного народа уже являются нормой для киевского режима.

В Минобороны РФ напомнили, что российские войска в ходе спецоперации не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны в отличие от украинской.

«Вооруженные силы РФ оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку и исключительно гуманно относятся к гражданскому населению», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот же день военный эксперт Дмитрий Болтенков предположил в беседе с «Известиями», что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск. Он, по словам эксперта, стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы.

Также в среду представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и ВС РФ контролируют уже свыше 70% территории Северодонецка. Он отметил, что взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

Украинские войска подорвали цистерну вечером во вторник, 31 мая. Тогда в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР отметили, что момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону Рубежного и Кременной.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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